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"الحدث" عن تلفزيون "i24 " الإسرائيلي: إعتقال عدد من أقارب هنية أثناء محاولتهم التحرّك لجنوب غزة

Lebanon 24
16-11-2023 | 08:56
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