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باريس وواشنطن تقترحان وقف التمويل الخاص لمحطات توليد الطاقة العاملة بالفحم في قمة الأمم المتحدة للمناخ (الشرق)

Lebanon 24
21-11-2023 | 01:19
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