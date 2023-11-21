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مسؤول إسرائيلي: نقترب بشكل كبير من صفقة لتبادل 50 أسيرا من نساء وأطفال مع حماس (العربية)

Lebanon 24
21-11-2023 | 01:58
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