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انقطاع الاتصالات في محافظتي غزة والشمال جراء استهداف إسرائيل للأبراج

Lebanon 24
21-11-2023 | 02:00
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