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"لبنان 24": القصف المدفعي الإسرائيلي يطال مركزا للجيش في الوزاني ما تسبب بأضرار كبيرة من دون وقوع اصابات

Lebanon 24
21-11-2023 | 03:05
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