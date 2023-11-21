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"لبنان 24": القصف المدفعي الإسرائيلي يطال مركزا للجيش في الوزاني ما تسبب بأضرار كبيرة من دون وقوع اصابات
Lebanon 24
21-11-2023
|
03:05
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