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أخبار عاجلة
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه
Lebanon 24
21-11-2023
|
03:43
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