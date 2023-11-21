Advertisement

أخبار عاجلة

تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه

Lebanon 24
21-11-2023 | 03:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية فلسطينية: الجيش الإسرائيلي منح الأطباء والمرضى والنازحين ساعة لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/11/2023 11:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء انتهاك صارخ للقانون الدولي (العربية)
lebanon 24
21/11/2023 11:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي هدّدنا بأنّه سيقصف مستشفى القدس في أي لحظة
lebanon 24
21/11/2023 11:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا معبر رفح بجنوب غزة (الشرق)
lebanon 24
21/11/2023 11:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:14 | 2023-11-21
04:07 | 2023-11-21
04:05 | 2023-11-21
03:44 | 2023-11-21
03:39 | 2023-11-21
03:23 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24