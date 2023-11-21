مكاري: سأتواصل مع إدارة الجيش من أجل الشروع في تحقيق جنائي بشأن ما ترتكبه "إسرائيل" وما تقوم به "إسرائيل" بحق الصحفيين هو من ضمن خّطتها العدوانية الإجرامية

Lebanon 24