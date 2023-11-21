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لبنان 24: قصف مدفعي عنيف للعدو الاسرائيلي بين بلدتي القليلة والشعيتية وقصف احد المنازل في حولا

Lebanon 24
21-11-2023 | 06:00
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