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الدفاع المدني: استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على سيارتهم في منطقة الشعيتية

Lebanon 24
21-11-2023 | 07:07
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