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السيسي في برقية لميقاتي بمناسبة الاستقلال: نؤكد حرصنا على الدعم الكامل لاستقلال لبنان، والدفع قدما بأطر التعاون الثنائي

Lebanon 24
21-11-2023 | 07:15
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