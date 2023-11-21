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مصادر إسرائيلية لـCNN: صفقة الأسرى تتضمن إطلاق سراح 3 فلسطينيين مقابل كل إسرائيلي

Lebanon 24
21-11-2023 | 07:22
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