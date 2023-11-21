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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني قرب مستوطنة "مرجليوت" عند الحدود مع لبنان
Lebanon 24
21-11-2023
|
07:41
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