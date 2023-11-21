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اتحاد الصليب والهلال الأحمر للعربية: القطاع الصحي بغزة على المحك بعد توقف 28 مستشفى

Lebanon 24
21-11-2023 | 09:25
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