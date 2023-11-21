Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيكون متأهبا لكل سيناريو خلال وقف إطلاق النار

Lebanon 24
21-11-2023 | 10:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس المخابرات الأميركية يضغط من أجل الاتفاق على صفقة لإطلاق الرهائن خلال لقائه نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الموساد (الجزيرة)
lebanon 24
21/11/2023 17:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وقف النار المؤقت بين 4 و6 أيام وتمديده رهن إطلاق رهائن إضافيين
lebanon 24
21/11/2023 17:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الصيني في بكين: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
21/11/2023 17:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل عنيف لإطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي (العربية)
lebanon 24
21/11/2023 17:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:23 | 2023-11-21
10:22 | 2023-11-21
10:18 | 2023-11-21
10:17 | 2023-11-21
09:45 | 2023-11-21
09:39 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24