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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا ‏بالأسلحة المناسبة و تمت اصابتها اصابة مباشرة

Lebanon 24
21-11-2023 | 10:17
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