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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مصنعاً تابعاً لشركة رافايل للصناعات العسكرية الاسرائيلية في منطقة شلومي واصيب اصابة مباشرة وشوهدت النيران تندلع فيه
Lebanon 24
21-11-2023
|
10:23
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