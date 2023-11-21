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وزيرة التعاون الدولي البلجيكية: إسرائيل قوة إحتلال وملزمة بإيصال المساعدات إلى غزة ونرفض استخدامها أداة ضغط

Lebanon 24
21-11-2023 | 11:06
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