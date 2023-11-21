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بايدن: يمكننا إعادة بعض الرهائن قريبا لكن لن يتم فعل أي شيء حتى الانتهاء من كل التفاصيل

Lebanon 24
21-11-2023 | 11:22
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