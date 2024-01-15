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الشركة المشغلة لسفينة البضائع "نسر جبل طارق" تقول إنها استُهدفت بمقذوف على بعد 100 ميل قبالة ساحل خليج عدن (رويترز)

Lebanon 24
15-01-2024 | 11:11
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