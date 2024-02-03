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حكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات بقضية زواج غير قانوني (العربية)

Lebanon 24
03-02-2024 | 05:55
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