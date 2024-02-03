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هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين: إسرائيل ستحتاج 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتها(الجزيرة)

Lebanon 24
03-02-2024 | 13:37
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