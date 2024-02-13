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إعلام إسرائيلي عن مسؤول مصري: اجتماع القاهرة اليوم سيكون حاسما في سد الفجوات المتبقية قبل إعلان وقف نار لمدة 6 أسابيع

Lebanon 24
13-02-2024 | 07:28
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