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البيت الأبيض: ليس هناك مؤشرات بشأن توقيت شن عملية في رفح لكن الرئيس قال إن الوقت غير مناسب لإطلاق الهجوم قبل تأمين المدنيين

Lebanon 24
13-02-2024 | 10:48
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