Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: إلقاء الجيش الإسرائيلي المنشورات التحذيرية لا يبرر القتلى في صفوف المدنيين بخانيونس

Lebanon 24
13-02-2024 | 10:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض معلّقاً على قتل الجيش الإسرائيلي لثلاثة أسرى بالخطأ: إنه أمر مفجع ومأساوي (الشرق)
lebanon 24
13/02/2024 20:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ليس هناك مؤشرات بشأن توقيت شن عملية في رفح لكن الرئيس قال إن الوقت غير مناسب لإطلاق الهجوم قبل تأمين المدنيين
lebanon 24
13/02/2024 20:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": معلومات عن إصابة مسؤول "حزب الله" محمد علوية في الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل ولا إصابات بصفوف المدنيين
lebanon 24
13/02/2024 20:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن الرهائن الإسرائيليين... كم بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوفهم خلال 96 ساعة؟
lebanon 24
13/02/2024 20:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:53 | 2024-02-13
12:48 | 2024-02-13
12:29 | 2024-02-13
12:26 | 2024-02-13
12:11 | 2024-02-13
12:10 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24