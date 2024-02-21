Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية الليبي يتحدث عن اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة (الحدث)

Lebanon 24
21-02-2024 | 13:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من طرابلس.. ماذا أعلن وزير الداخلية عن "الجرائم"؟
lebanon 24
22/02/2024 01:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على الغازية.. وزير الداخلية في سرايا صيدا
lebanon 24
22/02/2024 01:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن انفجار في محيط العاصمة دمشق (الحدث)
lebanon 24
22/02/2024 01:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في تصريحات صادمة... وزير عراقي سابق يتحدث عن طريقة اعدام صدام حسين
lebanon 24
22/02/2024 01:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:26 | 2024-02-21
18:04 | 2024-02-21
18:01 | 2024-02-21
17:49 | 2024-02-21
17:37 | 2024-02-21
17:34 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24