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وزير البيئة ناصر ياسين من السرايا: عرضنا مع السفراء حاجات الجنوب المقدّرة حتى آخر حزيران وسنقوم بلقاءات ثنائية معهم لمدّ المساعدات إلى الجنوب

Lebanon 24
04-04-2024 | 04:16
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وزير البيئة من السرايا: اعباء كثيرة وعالية من ناحية تأمين الحاجات الانسانية لأهالينا في الجنوب وخطة الاستجابة للنازحين واجتماع اليوم مع الدول المانحة والسفراء هو لتحفيزهم على المساعدة ولا اجابات اليوم
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