وزير البيئة من السرايا: اعباء كثيرة وعالية من ناحية تأمين الحاجات الانسانية لأهالينا في الجنوب وخطة الاستجابة للنازحين واجتماع اليوم مع الدول المانحة والسفراء هو لتحفيزهم على المساعدة ولا اجابات اليوم

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