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لجنة المال والموازنة اقرت دفع رواتب المتطوعين المثبتين بالدفاع المدني الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ اب 2023 (الجديد)

Lebanon 24
04-04-2024 | 06:06
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