Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر دفاعي لهآرتس: أمر الهجوم على قافلة الإغاثة صدر بسبب الاشتباه في وجود عنصر من حماس بها (العربية)

Lebanon 24
04-04-2024 | 06:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: الجيش يتوقع الانتهاء من التحقيق في استهداف قافلة الإغاثة في غزة مطلع حزيران (العربية)
lebanon 24
04/04/2024 15:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون إسرائيليون لبلومبرغ: حماس تعتقد أن موقفها أصبح أقوى بسبب الضغوط الدولية علينا (العربية)
lebanon 24
04/04/2024 15:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو المكتب السياسي في حماس محمد نزال لـ"العربية": المفاوضات تعثّرت بسبب إصرارنا على وقف الحرب
lebanon 24
04/04/2024 15:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في حماس لـ"العربية": وافقنا على مبادرة أميركية معدّلة تقضي بوقف النار وعودة تدريجية للنازحين
lebanon 24
04/04/2024 15:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:44 | 2024-04-04
08:37 | 2024-04-04
08:20 | 2024-04-04
08:11 | 2024-04-04
08:11 | 2024-04-04
07:54 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24