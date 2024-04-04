أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين: الاتصال الهاتفي المرتقب بين بايدن ونتنياهو من المتوقع أن يكون متوترا لأن بايدن "غاضب" من مقتل 7 من عمال الإغاثة (سكاي نيوز عربية)

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