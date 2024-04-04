Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الزراعة: وضعت مجلس الوزراء في إمكانية أنّ يكون لدينا مخازن للقمح

Lebanon 24
04-04-2024 | 06:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير التربية عباس الحلبي: مجلس الوزراء وافق بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة بامتحان اختبار تجريه المدارس الخاصة والرسمية وتتم هذه الامتحانات في المدارس ومعايير التصليح تضعها الوزارة وتصل الاسئلة الموحدة إلى كافة المدارس في يوم الامتحان
lebanon 24
04/04/2024 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل مصطفى بيرم بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: رفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص إلى 18 مليون وتمّ إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة
lebanon 24
04/04/2024 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: بُت بمسألة "أوجيرو" والارقام ستصدر
lebanon 24
04/04/2024 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اليمني بحثا خلاله التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)
lebanon 24
04/04/2024 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:44 | 2024-04-04
08:37 | 2024-04-04
08:20 | 2024-04-04
08:11 | 2024-04-04
08:11 | 2024-04-04
07:54 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24