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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي كبير: غضب وإحباط بايدن من سلوك إسرائيل في الحرب بلغ ذروته في الأسابيع الأخيرة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-04-2024 | 07:48
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