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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقتي بيتزيت وشلومي في الجليل الأعلى (الجزيرة)
Lebanon 24
04-04-2024
|
08:55
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