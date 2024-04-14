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وسائل إعلام إسرائيلية: مطار "رامون" لا يزال مغلقاً ولا رحلات الى "إيلات"
Lebanon 24
14-04-2024
|
04:53
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