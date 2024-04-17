Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: شركة الطيران الكندية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
17-04-2024 | 06:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: شركات الطيران الأميركية تعيد تسيير رحلات إلى تل أبيب لأول مرة منذ بدء الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
17/04/2024 16:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تأجيل لقاء نتنياهو مع زعماء المعارضة بشأن التوتر مع إيران لازدحام جدول أعماله (الجزيرة)
lebanon 24
17/04/2024 16:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن وسائل إعلام إسرائيلية: شركة طيران الهند تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل للأسابيع الثلاثة المقبلة
lebanon 24
17/04/2024 16:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: تمّ الاتفاق خلال اجتماع مسؤولي الجيش الإسرائيلي بممثلي منظمات الإغاثة على فتح معبر آخر
lebanon 24
17/04/2024 16:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2024-04-17
09:07 | 2024-04-17
09:01 | 2024-04-17
08:57 | 2024-04-17
08:54 | 2024-04-17
08:18 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24