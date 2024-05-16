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أ.ف.ب: واشنطن تنجز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة (الشرق)

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:05
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مصادر لسكاي نيوز عربية: ربط الرصيف العائم الذي أقامته القوات الأميركية بشاطئ قطاع غزة
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