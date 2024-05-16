رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القمة العربية: يسرّني أن أتقدّم بالشكر أولًا لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا على احتضانِها قادةَ العربِ على أرضِها في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بعالمنا العربي

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