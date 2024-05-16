ميقاتي: يأتي لبنانُ إلى قمة البحرين على متنِ بحرٍ من الأزمات تَلْطُمُه أمواجُها من كلِّ جانب لكنه في الوقتِ نفسِه واثقٌ بأن برَّ العروبة هو الرصيفُ الوادعُ الذي يحميه من أخطارِ العواصف

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