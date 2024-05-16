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ميقاتي: نُجدّد اليوم التزام لبنان قرارات الشرعيّة الدوليّة ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:07
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ميقاتي: التحدّيات تزداد وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701
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16/05/2024 17:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/05/2024 17:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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