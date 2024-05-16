ميقاتي: نُجدّد اليوم التزام لبنان قرارات الشرعيّة الدوليّة ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701

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