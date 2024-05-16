ميقاتي: لبنان الذي تحمّل العبء الاكبر منهم يعوّل على ما تمّ تحقيقه من تطوّر في الموقف العربي الجامع مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة في قمّة جدّة العام الماضي آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

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