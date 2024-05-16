Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لبنان الذي تحمّل العبء الاكبر منهم يعوّل على ما تمّ تحقيقه من تطوّر في الموقف العربي الجامع مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة في قمّة جدّة العام الماضي آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نحن أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان مؤكدين أن القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة
lebanon 24
16/05/2024 17:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن لبنان تحمّل منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011 العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية
lebanon 24
16/05/2024 17:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا بُد أيضاً من توجيه الشكر والتقدير الى اتحاد المصارف العربية الذي دعا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين الى عقد هذا الملتقى تعبيرا عن ثقته المستمرة بلبنان
lebanon 24
16/05/2024 17:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نجري اتصالات دولية بشأن ملف النازحين والحلّ الأساسيّ باعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان "اللاجئين"
lebanon 24
16/05/2024 17:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2024-05-16
10:09 | 2024-05-16
10:08 | 2024-05-16
10:00 | 2024-05-16
09:59 | 2024-05-16
09:59 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24