ميقاتي: نؤكّد استعداد لبنان الكامل للتعاون وخصوصًا مع دول الجوار العربيّة والأوروبيّة من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حدٍ لها من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة

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