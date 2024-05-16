ميقاتي: علينا العمل معًا من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزّة وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل على أساس حلّ الدولتيْن

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