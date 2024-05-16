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ميقاتي: علينا العمل معًا من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزّة وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل على أساس حلّ الدولتيْن

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:11
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