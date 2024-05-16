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تركيا: حكم بالسجن على السياسي الكردي صلاح الدين ديمرتاش لمدة 31 عاما (العربية)

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:31
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