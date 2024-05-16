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سفراء دول الخماسية: لا يمكن للبنان الانتظار شهراً آخر بل يحتاج ويستحق رئيساً يوحد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:33
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