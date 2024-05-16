سفراء دول الخماسية: نرى أن مشاورات محدودة النطاق والمدة بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي وهذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة

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