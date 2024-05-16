Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الشؤون الخارجية الجزائري: ما بعد الحرب على غزة يجب أن يفضي إلى إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في قيام دولة مستقلة

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الجزائرية: الفلسطينيون لهم الحقّ التاريخي في تأسيس دولتهم
lebanon 24
16/05/2024 19:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش: نجدد تأكيد دعمنا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة
lebanon 24
16/05/2024 19:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: جهودنا ستستمر بلا انقطاع حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 19:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: مقترح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد نصف عام من هجوم تشرين الأول هو مكافأة للإرهاب
lebanon 24
16/05/2024 19:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:33 | 2024-05-16
12:31 | 2024-05-16
12:27 | 2024-05-16
12:25 | 2024-05-16
12:15 | 2024-05-16
12:15 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24