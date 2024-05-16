Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية الألمانية: لا يمكن تحقيق النصر في الحرب ضد حماس بالبعد العسكري وحده (الجزيرة)

Lebanon 24
16-05-2024 | 10:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: سندخل رفح وسيحدث ذلك بسرعة وسنحل كتائب حماس هناك ولا يمكن تحقيق النصر الكامل من دون ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 19:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء التحقيقات ولن ينتظر نهاية الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 19:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: لا مزيد من الأعذار للحكومة الإسرائيلية لعدم فتح معبر إيريز وميناء أشدود (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 19:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الأسترالية: نحث إسرائيل على إجراء تغييرات كبيرة وفورية في حملتها العسكرية لحماية المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 19:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:33 | 2024-05-16
12:31 | 2024-05-16
12:27 | 2024-05-16
12:25 | 2024-05-16
12:15 | 2024-05-16
12:15 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24