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وزير خارجية البحرين: الدعوة لمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
Lebanon 24
16-05-2024
|
11:19
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