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الخارجية القطرية: نشدد على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن

Lebanon 24
16-05-2024 | 12:15
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