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حركة حماس: نأسف لما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني أمام القمة العربية بشأن هجوم طوفان الأقصى ومسار المصالحة (الحدث)
Lebanon 24
16-05-2024
|
13:26
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